Farten kommer til Fanø: Vandscooter skal redde liv i Vadehavet

Vandscooteren er blevet testet i en måned, og for fjorten dage siden blev den taget i brug. Den har endnu ikke været ude i reelle redningssituationer, men det skyldes, at der ikke har været nogen.

Et af plusserne ved det nye fartøj er, at vandscooteren kan få hjælpen frem meget hurtigere, og netop tid er en vigtig faktor.

- Vandscooteren er til at rykke lynhurtigt ud i nærområder, for der er ikke navigationsudstyr på den endnu. Det går ikke med dårligt vejr og tåge. Det er ikke det, den er sat op til, siger Niels Fischer-Nielsen.

- Vi havde set den et andet sted og tænkt, at den kunne passe godt ind her. Det er en speciel vandscooter, der minder om en redningsbåd, siger Niels Fischer-Nielsen og tilføjer:

Lav vandstand

Ud over udfordringerne med tidevandet kan vandscooteren også bruges til at sejle ind i områder, hvor vandstanden er lav og derfor besværlig for større både at sejle i. Det kan ifølge Niels Fischer-Nielsen blandt andet være en hjælp i forbindelse med eftersøgninger i mørket.

- Men den kan også bruges i godt vejr og med godt sigte, hvis vi kan se nogen tæt på kysten i havsnød. I fralandsvind kan vi komme lynhurtigt ud med den, og så kan redningsbåden følge bagefter.

- På østsiden af Fanø kan vandscooteren også bruges til at komme ind i små render, hvor det er svært at sejle med andre både.

Om en vandscooter også vil kunne bruges ved andre redningsstationer i Danmark, skal vurderes ud fra Sønderho Redningsstations erfaringer med den.