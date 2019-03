I denne weekend er det omtrent et halvt år siden, jeg skrev min første klumme. Om at jeg skal være far for første gang og de følelser, der er forbundet med det. Og tiden nærmer sig altså. Der er under en måned til, at mit og min hustrus liv forandrer sig for altid.

Nu ville jeg egentlig gerne skrive, at jeg hverken er bekymret eller nervøs. Bange eller på grænsen til panisk.

Men det er jeg altså. For fanden, det er jeg. Hvordan forbereder man sig lige på den ultimative gamechanger?

I både den virkelige og virtuelle verdens kæmpemæssige buffet af tips, tricks og uduelig lommefilosofi er jeg dog blevet gjort opmærksom på, at det med nerverne og den stille panik er helt normalt. Sådan skal jeg åbenbart føle. Det er vistnok den pris, man betaler, når man skaber en familie.

Alligevel trænger et spørgsmål sig på. "Er vi nu også klar?"

For mig er det ikke kun et emotionelt spørgsmål. Det er også et praktisk og materielt et af slagsen. Har vi nu styr på alle spædbørnsremedierne? Eller udtrykt på mande-mande-dansk: Er gearet i orden?

Svaret er: Det tror jeg nok. Efterhånden. Og her må jeg også erkende, at man betaler en pris, når man skaber en familie.

Ja, liderligheden har sin pris.

- Vil du ikke det bedste for dit barn?

De står der på stribe, vognene. Som frække Alfa Romeoer, uindtagelige Volvoer, politisk korrekte Priuser og finansfornuftige Skodaer. På ræd og række og udstillet på smukkeste vis. Fremhævet som de stjerner, de er i danskernes babymekka. BabySam.

Nu skal vi bare at vælge. Skal det være den moderne vogn med det flotte skinnende logo, den tidsløse klassiker eller den snusfornuftige med masser af plads i kabinen?

Jeg folder fingrene ud og tager mål som en anden Michelangelo. Hvor meget fylder en baby egentlig i en barnevogn? Har vores datter lyst til at sove middagslure her? Og det måske allervigtigste: Passer babyøsen til mit outfit...?

Jeg griber fat i en af de lidt mere prisrealistiske modeller. Laura er vestjyde, og jeg er midtjyde, så det skal man altså ikke holde sig for fin til. Jeg triller en lille tur henover gulvet i butikken og prøver at komme med en vurdering, selvom jeg ikke aner, hvad jeg skal kigge efter.

Men så bliver jeg afbrudt af en lys, hæs stemme, der kommer fra en moden kvinde med lysebrune og blonde striber i sit sorte hår.

- I skulle tage et kig på modellen her, siger hun og griber fat i den moderne model. Den er godt nok også flot af sådan en rullende seng at være. Men prisskiltet er lige til at få babymos galt i halsen af, så jeg trækker lidt på det, inden hun tager over og slår over i fuldkommen sælgerekvilibrisme.

- Man skal jo ikke gå på kompromis, når det kommer til børn.

Kompromisløshed i en anden form

Ifølge en undersøgelse bruger førstegangsforældre i Danmark i gennemsnit mere end 13.000 kroner på udstyr i månederne op til en fødsel.

Babyer er big business, ja faktisk en megamillionindustri, og derfor kan jeg egentlig godt forstå, at sælgeren i BabySam forsøgte at tale til min samvittighed. Der er jo penge at hente. Især når man får en grøn forælderfisk som mig på krogen.

Og hun har jo ret. Man bør ikke gå på kompromis, når det kommer til ens børn.

For mig betyder det udsagn så godt nok lidt noget andet.

Jeg håber, at jeg kan være kompromisløs, når det kommer til at vise min datter betingelsesløs kærlighed. At jeg kan være kompromisløs i min omsorgsfuldhed og i min loyalitet til hende. At jeg kan være kompromisløs i at gøre mit bedste for at skabe et trygt, varmt og åbent hjem. Det er der, jeg ikke vil gå på kompromis.

Og derfor skal jeg også snart til at lægge frygten og panikken lidt fra mig. Det er blevet tid til at være kompromisløs.

Vi endte i øvrigt med at købe den moderne model med det skinnende logo. Thank God for forældre og svigerforældre med dybe lommer.