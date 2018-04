Fanø begår ofte fejl i sagsbehandlingen

- Det var ikke mit indtryk. Vi har kigget på det på et tidspunkt, men jeg mener bare, at vi sidste år fik ret i langt de fleste af tilfældene, så det kommer bag på mig, at vi ligger så højt, siger han og uddyber:

Fanø: Den største andel af fejl i kommunernes afgørelser skal findes på Fanø. Her blev der fundet fejl i 43 procent af de sager, hvor borgerne i 2017 klagede over kommunens afgørelse på social- og beskæftigelsesområdet.

- Det er klart, jeg vil selvfølgelig tage det op på næste møde, hvis der er nogle problemer, så vil jeg bede om, vi gør noget ved dem. Det er jeg sikker på, udvalget også er indstillet på. Jeg vil da meget, meget gerne se på det her. Det er der ingen tvivl om, for selvfølgelig skal der rammes rigtigt, siger næstformanden.

- Hvis du et år har fire sager og rammer forkert i de to, så er det små tals lov, der kommer ud, siger han.

Dennis Feldborg påpeger, at man skal huske, at der med kommunens lave befolkningstal skal meget lidt til for at slå ud i statistikkerne.

Konsulent har gennemgået sager

Kommunens velfærdschef Søren Lück Madsen forklarer, at kommunen sidste år havde en specialkonsulent ude for at gennemgå kommunens sagsbehandling.

- Når man gør det, betyder det, der bliver ændret i rigtigt mange bevillinger. Det betyder selvfølgelig også, der kommer en del klager. Dette er en meget lille procent, når jeg ser det i forhold til, at der er mange, der har fået ændret deres afgørelser, siger han og tilføjer:

- Der er også nogle sagsområder, hvor det er forholdsvis sjældent, vi har nogle sager, fordi vi er en lille kommune, og så kan der ske fejl.

Og velfærdschefen kan nævne flere sager, hvor de ansatte har lært af deres fejl.

- Der er for eksempel nogen, hvor de har fået udbetalt feriepenge i den periode, de har modtaget kontanthjælp, hvor vi har modregnet feriepengene. Det har vi fået at vide, at vi ikke må, og så gør vi ikke det mere, fortæller han og kommer med endnu et eksempel:

- Der er nogen, hvor vi har stoppet et ressourceforløb, fordi de ikke er mødt op. Så har borgeren klaget over, at de skulle have en ekstra chance, og det har de så fået.

Søren Lück Madsen fortæller, at kommunen ingen planer har om at gøre noget anderledes i fremtiden.