Falsk læge på spil i Danmark

FLENSBORG: Politiet i Flensborg mener, at en efterlyst, falsk læge muligvis gemmer sig nord for den dansk/tyske grænse, og har derfor kontaktet de danske kolleger. Manden har boet i Munkbrarup i Sydslesvig, hvor den 35-årige uden at have en lægefaglig uddannelse arbejdede som læge hos arbejdersamaritterne, ASB.

Den falske læge blev afsløret sidste år i december. Inden anklagemyndighederne nåede at få udarbejdet en tiltale, forsvandt manden.

Den 35-årige er sigtet for dokumentfalsk, embedsmisbrug og overtrædelse af narkotikalovgivningen. Ifølge statsadvokaturen har manden arbejdet som akutlæge for redningsorganisationen ASB, hvor han har været medlem siden 2010. Blandt andet har den falske læge mod betaling været med til motorsport-arrangementer i Padborg Park, som også bliver brugt af tyske bilklubber. Han har også været med til motorsport-stævner og musikfes­tivaler i Tyskland. Ifølge vidner har den falske læge blandt andet behandlet en hårdt kvæstet motorcyklist, der var involveret i en ulykke og skulle have amputeret det ene ben.

- Den mistænkte blev mod honorar brugt som akutlæge ved motorsport-stævner, hovedsageligt i Padborg Park, bekræfter Christian Kartheus fra Flensborg Politi.

Manden påstod, at han havde afsluttet et studium i lægevidenskab på universitetet i Hannover og bagefter taget en uddannelse til speciallæge i kirurgi på universitetet i Kiel. I den forbindelse fremviste han forfalskede dokumenter, deriblandt en falsk tilladelse til at praktisere.

Den falske læge blev afsløret i slutningen af sidste år. Ifølge en artikel i nyhedsmagasinet "Spiegel" var det hans hustru, der har forladt ham, som gav politiet et tip om sin mands dobbeltspil.