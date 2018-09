Falck sælger lægeklinikker: Esbjerg, Grindsted og Ølgod får ny ejer

Lægeklinikker: Falck har solgt sine 12 lægeklinikker hvoraf tre ligger i Sydjylland. Det drejer sig om lægehusene i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Ølgod, der hidtil har været drevet af Falck på vegne af regionen. Salget sker som et led i at tilpasse og fokusere virksomheden, lyder det fra Falck, og får ikke betydning for lægehusenes patienter.

- Vi forenkler Healthcare-forretningen i tråd med det, vi gerne vil med hele Falck fremadrettet. På Healthcare-området i Danmark skal Falck fremover koncentrere sig om sundhedsydelser til forebyggelse og hurtig afhjælpning af arbejdspladsrelateret sygdom, hvor vi blandt andet via vores 135 klinikker årligt gennemfører mere end én million behandlinger, siger Jakob Riis, der er administrerende direktør i Falck, i en pressemeddelelse.

Salget betyder, at alle 12 lægeklinikker skal have en ny ejer. Patienterne behøver dog ikke være urolige, for Falck har allerede fundet en køber, der overtager samtlige lægeklinikker.

- Der er afgjort et potentiale i private lægeklinikker, men vi vurderer, at det ligger for langt fra vores kerneforretning. Vi er glade for, at vi har fundet en køber, der har dette som sit hovedfokus, og som overtager forretningen og de forpligtigelser, vi har haft over for regionerne og ikke mindst over for de mennesker, der kommer i lægehusene til daglig, siger Jakob Riis.