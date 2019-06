Falck indgår forlig med Bios: Betaler millioner i erstatning

Falck erstatter Bios' tab i den omstridte sag mellem de to ambulanceselskaber. Også øvrige parter i sagen kompenseres for tab - herunder Region Syddanmark.

Forlig: En betændt sag mellem Falck og Bios ser ud til at have nået sin afslutning.

Således er der indgået forlig mellem imellem Falck, Region Syddanmark, Bios' hollandske ejer og konkursboet efter Bios i Danmark. Falck kompenserer sagens parter med i alt 152,5 millioner kroner. Det oplyser Falck i en pressemeddelelse.

- Falck handlede i 2014-15 på en måde, der var uacceptabel, og som vi aldrig kommer til at gentage. Vi har accepteret myndighedernes kendelse. Vi har arbejdet for at skabe en samlet løsning for alle store og små kreditorer. Vi er glade for, at vi har kunnet nå til et forlig, og betaler nu for parternes tab, udtaler administrerende direktør i Falck, Jakob Riis i meddelelsen.

- I Falck lever vi af vores kunders og brugeres tillid. Ikke kun tillid til, at vi altid rykker ud, når der er brug for os, men også tillid til ordentlighed i alt, hvad vi foretager os. Som ny ledelse ønsker vi at sikre, at vi aldrig ser en lignende sag. Forliget er endnu et vigtigt skridt i vores oprydning, lyder det fortsat fra topchefen.

Med forliget frafalder sagens parter ifølge pressemeddelelsen yderligere krav, og sagen afslutter dermed alle retstvister mellem aftaleparterne.