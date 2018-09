Fagligt skub til elever: Seks lokale skoler får del i millionpulje

Seks folkeskoler i Syd- og Sønderjylland har på et år formået at løfte de svageste elever, så de nu får del af den millionpulje, som regeringen indførte i 2017. I alt 11 skoler var i spil til at få del i puljen.

I alt har 104 udvalgte skoler på landsplan haft mulighed for at få del i en samlet pulje på 500 millioner kroner, hvis det kunne lykkes for den enkelte skole at løfte de fagligst svage elevers niveau i specielt dansk og matematik. I alt var 11 skoler i Syd- og Sønderjylland i spil til puljen.

En af de skoler, der nu får en pengeindsprøjtning, er Østerbyskolen i Vejen, som kan se frem til 1,3 millioner kroner. Her har de lavet en målrettet indsats for eleverne ud fra deres tidligere erfaringer.

Fem skoler får ikke penge

For at få del i pengene, skal skolerne reducere andelen af elever der får under fire i dansk og matematik med fem procentpoint. Det lykkedes for seks af de 11 syd- og sønderjyske skoler.

På Nørreskovskolen har de ikke løftet nok elever til at få del i pengene, men det var heller ikke skolens forventning, fortæller skoleleder Carina Bielefeldt.

- Vores arbejde er startet lang tid før det her elevløftprojekt. Det betyder, at vi sigter efter en langsigtet strategi, hvor vi udmærket var klar over, at sandsynligheden for, at vi ville få del af en præmiesum allerede i år var mindre sandsynlig, siger hun.

Hun har dog været glad for selve indholdet i projektet.

- Det, vi får for at være deltager i projektet, er rigtig godt. Gode konferencer med god læring, som vi kan omsætte til praksis, siger hun.

Allan Lauenblad fra Østerbyskolen er enig i, at ministeriet har hjulpet skolerne godt på vej.

- Det er godt, at vi har fået sådan et spark, samtidig med at vi er blevet hjulpet gennem ministeriet med materiale, metoder og tips og trick, siger han.