Fagforening er forundret over nyt VUC-drama

Gymnasieskolernes Lærerforening er forundret over, at VUC Syds bestyrelse er blevet afsat nu og ikke tidligere. Bestyrelsesformanden håber, at skolens fremtid bliver sikret.

- Vi havde sådan set gerne set, at man langt tidligere havde håndteret bestyrelsen i stedet for nu, hvor man er i en genopbygningsfase, siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL's hovedbestyrelse.

Fremtid: Skandalesagen mod VUC Syd har kørt i over i et år, og tirsdag valgte Undervisningsministeriet af afsætte skolens bestyrelse for i stedet at indsætte et midlertidigt styre.

Håber fremtiden sikres

Hun forklarer, at hun ikke kender bevæggrunden omkring økonomi eller andet, der kan ligge til grund for beslutningen om at afsætte VUC Syds bestyrelse.

- Som formuleringen er fra ministeriet, så bliver vi bekymrede. Det ser ud til at være en alvorlig sag, siger hun.

Fagforeningen håber på, at skolens fremtidige drift nu kan blive sikret. Det, mener Annette Nordstrøm Hansen, må være den fornemmeste opgave for det midlertidige styre, der er blevet indsat i stedet for bestyrelsen.

- Det er vigtigt for os, at man sætter vind i alle sejl for at sørge for, at der kommer ro og stabilitet på institutionen. Vi synes, at det ville være en katastrofe, hvis Sønderjylland mister en skole af den størrelse, siger hun.

I alt 22 hf-undervisere er blevet fyret fra VUC Syd i forbindelse med skandalesagen. Det fik Annette Nordstrøm Hansen til i slutningen af august at melde ud, at GL med garanti ville rejse voldgiftssager på baggrund af nogle af fyringerne.