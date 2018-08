Nordeas chefanalytiker forventer, at priserne på ferieboliger kommer til at stige fremadrettet. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sommerhussælgere kan glæde sig over, at færre ferieboliger end tidligere bliver sat ned i pris. Udviklingen skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er stor interesse for boligerne, mener analytiker.

Ferieboliger: Det går godt for sommerhusmarkedet for tiden, og det kan mærkes for de sommerhusejere, der ønsker at sælge deres ferieboliger. De fleste steder i landet er andelen af fritidshuse, der har sat salgsprisen ned, faldet i løbet af de seneste år. Det eneste sted i Syd- og Sønderjylland, hvor udviklingen er gået den anden vej, er i Tønder Kommune. Dog skal det nævnes, at der ikke er tal fra Esbjerg, Vejen, Aabenraa og Billund kommuner, da der her har været for få udbudte sommerhuse. Opgørelsen er lavet af Boliga, og den viser, at knap fire ud af 10 sommerhuse på landsplan fik justeret prisen i 2014, mens andelen i år er faldet til under hvert tredje hus. - Fritidshusmarkedet har det rigtig godt. Fritidshuse handles ofte med friværdi fra ejerboligen, og eftersom prisen på helårsboliger er steget ganske meget de senere år, er interessen for at købe fritidsbolig i øjeblikket stor, siger chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea, Lise Nytoft Bergmann til Boliga.

Udviklingen i din kommune På landsplan er andelen af sommerhuse, der må sættes ned i pris, faldet fra knap hver fjerde til under hvert tredje. Her kan du se udviklingen i din kommune.

Fanø: 2014: 38,6 procent - 2018: 26,2 procent

2014: 38,6 procent - 2018: 26,2 procent Haderslev: 2014: 34,8 procent - 2018: 22,9 procent

2014: 34,8 procent - 2018: 22,9 procent Kolding: 2014: 40,6 procent - 2018: 32,3 procent

2014: 40,6 procent - 2018: 32,3 procent Sønderborg: 2014: 47,6 procent - 2018: 36 procent

2014: 47,6 procent - 2018: 36 procent Tønder: 2014: 35,4 procent - 2018: 39,2 procent

2014: 35,4 procent - 2018: 39,2 procent Varde: 2014: 40,4 procent - 2018: 25,6 procent

2014: 40,4 procent - 2018: 25,6 procent Der er ikke tal for Esbjerg, Vejen, Billund eller Aabenraa kommuner i 2018, da der kun er medtaget kommuner med minimum 20 udbudte fritidshuse.



Kilde: Boliga