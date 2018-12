Færdselsstyrelsen opruster til kontrol af lastbilsparkering

Færdselsstyrelsen har ansat en række nye medarbejdere som forberedelse på, at den i det nye år overtager kontrollen af 25-timers-reglen for lastbilschauffører. Opgaven har hidtil været Vejdirektoratets ansvar.

Ansættelser: Når Færdselsstyrelsen fra 1. januar overtager ansvaret for at håndhæve 25-timers-reglen på rastepladserne i Danmark, så bliver det med en række nye medarbejdere på lønningslisten.

Reglen betyder, at chauffører på de danske veje maksimalt må parkere på offentlige rastepladser i 25 timer ad gangen, og fra den trådte i kraft den 1. juli tidligere i år, har Vejdirektoratet i samarbejde med Parkeringskontrol Nord (P-Nord) varetaget opgaven.

Færdselsstyrelsen har per 1. december ansat syv nye medarbejdere som p-vagter i forbindelse med den nye opgave. Styrelsen holder til i Ribe, men de nye medarbejdere er geografisk fordelt rundt i landet, da hele motorvejsnettet skal dækkes, og vagterne hver især kommer til at have base og køre ud fra deres private bopæl.

- Parkeringskontrollen vil få sit primære fokus på at kontrollere overholdelse af tidsbegrænsningen på 25 timer, men der vil derudover også blive kontrolleret i forhold til øvrige parkeringsforseelser som for eksempel parkeringer uden for de afmærkede båse og parkering på pladser reserveret til bestemte køretøjstyper, skriver kontorchef ved Færdselsstyrelsen Jesper Høgh Bach til JydskeVestkysten, da styrelsen har ønsket at svare skriftligt.