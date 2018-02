Færdselskontrol fældede 98 bilister med mobilen i hånden

Kontrol: I forbindelse med den landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed i trafikken gennemførte Syd og Sønderjyllands Politi i uge seks 13 kontroller i landsdelen. I alt registrerede politiet 281 sager, hvoraf 98 omhandlede personer, der enten snakkede i mobiltelefon eller sendte sms'er. De øvrige sager fordelte sig blandt andet på hastighedsovertrædelser og manglende sikkerhedsseler.

- Det er selvfølgelig et højt tal, men man kan sige, at det hænger sammen med, hvor mange ressourcer, der sættes af til kontrol, for vi ved jo, at overtrædelserne sker hver dag. Jo flere ressourcer vi sætter af, jo flere sager får vi, siger lederen af færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi, Knud Reinholdt, der melder om et lignende niveau af forseelser i landets øvrige politikredse.

Politiet har ellers i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik kørt kampagnen, "Kør bil, når du kører bil", op til uge seks for blandt andet at gøre opmærksom på farligheden ved at bruge mobiltelefonen, mens man kører bil. Samtidigt har politiet fortalt åbent på både sociale medier og gennem pressemeddelelser om de øgede trafikkontroller, der ville finde sted i uge seks.