Fåmælt eks-formand for VUC afviser lukningstrussel

Haderslev-borgmester og tidligere bestyrelsesformand for VUC Syd Hans Peter Geil (V) ønsker ikke at stille op til et interview om den seneste dramatiske udvikling i VUC Syd-sagen, hvor ministerium beskylder særligt den tidligere bestyrelse for at være medskyldig i alvorlige økonomiske problemer. Han fastholder, at han ikke tror på et Sønderjylland uden VUC.