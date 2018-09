Region Syddanmarks whistleblowerordning bliver benyttet i meget begrænset omfang. I det første halve år af 2018 var der kun fire anmeldelser, og de faldt alle uden for systemet. Socialdemokratiet ønsker ordningen afskaffet. Flere partier er uenige.

Politik: Fire anmeldelser på et halvt år. Det var udbyttet af Region Syddanmarks omstridte whistleblowerordning i de første seks måneder af 2018. Alle fire henvendelser blev vurderet til at falde uden for ordningen. Tallene kommer efter godt to år med den ordning, som trådte i kraft i marts 2016. I hele perioden har der været 32 anmeldelser, hvoraf 21 er blevet vurderet til ikke at falde inden for ordningens hensigt. Hensigten med den var, at medarbejdere kan indberette begrundet mistanke eller viden om strafbare forhold eller alvorlige lovovertrædelser. På det seneste møde i regionsrådet luftede Karsten Uno Petersen (S) sin holdning om, at tallene viser, at der ikke er behov for ordningen. Han ønsker den afskaffet snarest muligt. - For mig at se er det unødvendigt at have. Vi har et ganske glimrende system i regionen, som fungerer. Nu har man prøvet whistleblowerordningen, og det har jo vist sig, at der er ingen, der bruger den. Så der er i virkeligheden ingen grund til at betale et eksternt firma for at køre ordningen, siger han.

Sagen kort I kølvandet på sagerne om den tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V) mente flere partier i regionsrådet, at der var behov for en ny ordning, hvor ansatte kunne fortælle om alvorlige forhold.

Whistleblowerordningen trådte i kraft den 29. marts 2016, og siden da har der i alt været 32 henvendelser, hvoraf 21 er blevet vurderet til at falde uden for ordningens hensigt.

Det er revisionsfirmaet Deloitte, der håndterer ordningen, som koster i omegnen af 80.000 kroner årligt.

I de første seks måneder af 2018 har der været fire anmeldelser, som alle faldt uden for ordningen.

Karsten Uno Petersen (S) mener, at ordningen bør afskaffes så hurtigt som muligt.

Budget Karsten Uno Petersen fortæller, at han formentlig vil drøfte ordningen i forbindelse med forhandlingerne om det kommende budgetforlig. Det er revisionsfirmaet Deloitte, der driver ordningen, der årligt koster regionen i omegnen af 80.000 kroner. Medarbejdernes fællestillidsrepræsentant, Lone Rasmussen, er enig med Socialdemokratiet i, at ordningen bør afskaffes, og hun mener, at de såkaldte normalsystemer opfanger de sager, der måtte være. - Jeg kan ikke se det positive i, at man ikke vil bruge det normalsystem, der allerede er bygget op. Jeg kan slet, slet ikke se, at det skulle være nødvendigt. I det hele taget kan jeg være lidt forarget over, at der er et firma, der tjener penge på det her uden at have noget at lave, siger hun.