- Vi drømmer hvert år om at komme så langt, at vi kan møde et hold fra superligaen. Som 2. divisionsklub har vi alligevel ikke en chance for at vinde pokalen, så det handler om at få en fed oplevelse, siger han.

Den lodtrækning er talsmand for FC Sydvest, Flemming Hjort særdeles glad for.

Tønder: Pokalturneringen er der, hvor de små klubber har mulighed for at drille de store. Sådan en chance har FC Sydvest fået med lodtrækningen, der betyder, at klubben får besøg af superligaholdet AGF den 4. eller 5. september.

Vi skal sørge for, at vi får røven i gear og ikke undervurderer dem, for der er mange hold, der er faldet på sådan nogle steder.

- Da vi trak AC Horsens for nogle år siden, var der over 1000 tilskuere. Det tilskuertal er langt over det, vi normalt har, og jeg forventer da et lignende tal til den her kamp, siger han.

Hans Henrik Andreasen lægger dog ikke skjul på, at han hellere vil klare det godt i 2. division end at opnå et pokaleventyr med FC Sydvest.

- Vi har mange unge spillere, der drømmer om at komme til at spille superliga en dag. Derfor er det her en god test for dem, siger han.

Hos den sportslige ledelse for FC Sydvest ser træner Hans Henrik Andreasen kampen som en mulighed for at prøve sig af mod de bedste.

AGF prioriterer pokalen

Historien har flere gange vist, at superligaklubber er snublet imod lavere rangerende hold i pokalturneringen. Sidste år røg AGF for eksempel ud til 1. divisionsklubben FC. Fredericia, men AGF-træner David Nielsen vil gøre alt for at spillerne ikke tager for let på opgaven.

- I AGF prioriterer vi altid pokalen, det er en stor turnering for os som klub. Vi skal sørge for, at vi får røven i gear og ikke undervurderer dem, for der er mange hold, der er faldet på sådan nogle steder, siger han.

Superligaklubbens træner forsikrer, at han går seriøst til opgaven, så klubben ikke risikerer en gentagelse af sidste års tidlige exit.

- Vi skal finde ud af, hvad de er for et hold, og hvad de gør, så vi kommer til at gribe det an på samme måde som enhver superligakamp, siger David Nielsen.

Det er endnu ikke afgjort, hvilken dag kampen skal spilles, det er dog sikkert, at det bliver enten den 4. eller 5. september.