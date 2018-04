Ewiis elkøretøj tiltaler tyskere

Trekantområdet: Det er kun produktionen af Ewiis lille el-transporter, Tripl, som indtil videre er sat på stand-by. Salget af de små tykmavede transportere står ikke stille, mens man venter på at kunne lægge Ewii Mobility over på andre hænder.

- Vi får ikke produceret flere, end vi har indgået aftale med vores samarbejdspartner om, men det betyder ikke, at vi har stoppet omsætningen af de tripler, der er produceret, oplyser pressechef hos Ewii Claus Blem Jensen.

Helt aktuelt er Triplen på vej til at blive præsenteret på en stor tysk event om trængselsudfordringer. Som en ud af tre leverandører er Ewii Mobility inviteret til at deltage i begivenheden Move Hamburg, hvor der skal gives konkrete bud på, hvordan man kan tackle trængselsproblemer i storbyer på en bæredygtig måde.

Ewii Mobility er sammen med DPD - en af Tysklands største logistikvirksomheder - inviteret af Hamborgs bystyre til at præsentere Triplen den 19. april.

- Det er naturligvis et scoop for os at være inviteret af det politiske niveau, og når vi er til stede med så velrenommeret et firma som DPD, er det et eksempel på, at Triplen har en rolle at spille i omstillingen til en mere bæredygtig varetransport i de bynære miljøer, siger Jan Obel, salgsdirektør i Ewii Mobility.

DPD opererer i 40 europæiske lande og har nu i tre-fire måneder brugt deres otte Tripler som en del af deres flåde til udbringning af varer i det bynære miljø i Hamborg, Berlin og andre store tyske byer.

- Triplen tillader os at komme ind i bymidten og helt tæt på vores kunder uden at skulle gå med pakkerne. Vi undgår parkeringsproblemer, og vi kan laste Triplen flere gange dagligt fra mikrodepoter tæt på centrum, siger Peter Rey fra DPD, som netop nu analyserer brugen af Triplen forud for beslutninger om eventuelt at indsætte den i andre byer.