Et internationalt setup har for et ukendt beløb købt Ewii Fuel Cell, og dermed er 20 arbejdspladser sikret i Odense. Selskabet var det sidste af tre smertensselskaber i oprydningen efter den gamle ledelse.

- Men det er utroligt glædeligt, at vi lykkedes med et salg, for det betyder også, at den forskning og viden, selskabet har opbygget gennem tiden, ikke går tabt. Det er netop den forskningsbaserede viden, som det internationale setup vil lade gå ind i deres aktiviteter, siger Lars Bonderup Bjørn, der har ført forhandlinger om selskabets fremtid siden april.

Klokken var slået i slag for beslutningen om Fuel Cells fremtid. Enten var det et salg eller nedlukning af det tabsgivende selskab.

Med salget af det sidste selskab er der sat streg under det oprydningsarbejde, Lars Bonderup Bjørn gik i gang med ved sin tiltrædelse 1. januar. Beslutningen var at afhænde de tabsgivende udviklingsselskaber og andre aktiviteter, som ikke ligger direkte indenfor Ewiis kompetencefelt.

Dyr men vigtig forskning

Både bestyrelse og repræsentantskab er blevet orienteret om salget af det sidste udviklingsselskab.

- Jeg tror, at alle sammen er lettede over, at vi nu kan trække en streg i sandet og komme videre. Jeg præsenterer en ny strategi for repræsentantskabet i slutningen af måneden, og den vil pege på, at vi stadig har potentiale til udvikling af vores kernekompetencer, siger Lars Bonderup Bjørn.

- Fuel Cells handlede om at udvikle og producere brændselsceller. Har det været skønne spildte kræfter og millioner?

- Det synes jeg ikke, man kan sige. Brændselsceller handler om grøn energi, og jeg synes godt, at vi kan være stolte af at have bidraget til forskningen. Men det er et udviklingsarbejde, som tager tid og koster mange penge, og spørgsmålet er, hvem der skal tage den udgift, siger Lars Bonderup Bjørn.

Gennem de seneste ti år er det Ewii, der har taget omkostningen med et samlet underskud på 146 millioner kroner.

Forud for Fuel Cells har Ewii indgået salgs- eller partnerskabsaftaler omkring udviklingsselskaberne Ewii Telecare og Ewii Mobility.