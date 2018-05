Eva Kjer Hansen på vej til dronningen: - Dejligt at være tilbage på ministerholdet

Eva Kjer Hansen (V) overtager partifællen Karen Ellemanns ministerpost som minister for fiskeri og ligestilling og minister for Nordisk Samarbejde. JydskeVestkysten talte med hende på vej til audiens hos dronningen.

Jobnyt: Eva Kjer Hansen (V) er ny minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

- Jeg er på vej hen til dronningen nu, sagde hun for kort til siden, da JydskeVestkysten fangede hende på telefonen.

Og det var en glad kommende minister, som avisen talte med.

- Det er dejligt at være med tilbage på ministerholdet. Jeg ved godt, det ikke er de nemmeste opgaver, men jeg kan godt lide at blive udfordret på at finde nogle politiske løsninger, sagde hun.

Og hun var ikke i tvivl om, hvad hun glædede sig allermest til:

- Det bliver at komme over i ministeriet nu og få hilst på mine medarbejdere. Det er jo helt afgørende for en minister, at man har flittige og loyale medarbejdere i ministeriet. Og derfor glæder jeg mig rigtigt til at hilse på dem og snakke igennem, hvad de første opgaver, vi kaster os ud i, bliver, fortæller hun.

Eva Kjer Hansen stoppede som miljø- og fødevareminister i februar 2016 efter, at både rød blok og De Konservative havde udtalt mistillid til ministeren i kølvandet på en meget omtalt landsbrugspakke.