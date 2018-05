Europharma-konkurs tvinger styrelse ud i sparerunde

Europharmas konkurs er medvirkende til, at Lægemiddelstyrelsen nu må gennem en sparerunde. Styrelsens direktør vil ikke udtale sig om sparerundens størrelse, men kalder det uheldigt, at styrelsen bliver straffet for at gøre et grundigt stykke arbejde.

Konkurs: Det koster nu Lægemiddelstyrelsen dyrt, at det esbjergensiske medicinalfirma Europharma er gået konkurs.

Europharma begærede i februar sig selv konkurs, efter Lægemiddelstyrelsen for anden gang på kort tid havde suspenderet selskabets tilladelse til at sælge lægemidler. Dermed var et varelager på 50 millioner kroner usælgeligt. Nu bliver styrelsen ramt af deres egen grundige kontrol af det skandaleramte medicinalfirma. Manglende betalinger af gebyrer fra Europharma er nemlig en af flere årsager til, at Lægemiddelstyrelsen må gennem en sparerunde.

- Det er en uheldig følgevirkning. Vi udfører vores arbejde grundigt, og så rammer det os. Heldigvis er det sjældent, at vi oplever virksomheder, der i den grad ikke vil følge lovene, men i stedet begærer sig konkurs. Og det synes vi da er utroligt ærgerligt, at man vælger at gøre, i stedet for at bringe virksomheden på ret køl, siger direktør i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz.

Han fortæller, at det ikke drejer sig om gebyrer, der har direkte forbindelse til styrelsens kontrol af Europharma. Der er i stedet tale om ordinære gebyrer, som virksomheder i medicinalindustrien betaler til Lægemiddelstyrelsen.

Thomas Senderovitz vil ikke udtale sig om, hvor store besparelser, Lægemiddelstyrelsen må igennem, eller hvor mange penge Europharma skylder.

- Men det er vigtigt at understrege, at Europharmas konkurs er én af flere faktorer, der gør, at vi må gennem en sparerunde, siger han.