Europharma-konkurs: Strid om varelager for millioner skyld i omstridt kurators exit

Hvor mange penge kan Europharmas kreditorer forvente at vride ud af det konkursramte medicinalselskabs varelager, der synes at være usælgeligt? Det spørgsmål fik i sidste uge den omstridte advokat, Jørgen Makholm, til at trække sig som kurator i konkursboet.

Konkurs: Et varelager, der på papiret har en værdi af cirka 50 millioner kroner, er et alvorligt stridspunkt i behandlingen af det esbjergensiske medicinalselskab Europharmas konkurs, og det førte i sidste uge til advokat Jørgen Makholms afgang som kurator i konkursboet. Det oplyser Torben Hvingelby Pedersen, der ejer Europharma og som dermed kautionerer over for selskabets kreditorer. - Jeg kender ikke Jørgen Makholms endelige bevæggrunde, men det har formentlig noget at gøre med realiseringen af varelageret, siger han. Jørgen Makholm har som kurator haft til opgave at sikre selskabets kreditorer så mange penge fra konkursboet som muligt - blandt andet ved at sælge varelageret så dyrt som muligt. En opgave, der på forhånd syntes svær, idet Lægemiddelstyrelsen har suspenderet Europharmas tilladelse til at sælge lægemidler.

Sagen om Europharma Medicinalfirmaet Europharma i Esbjerg er grundlagt i 1999 af Max Terpager og Torben Hvingelby Pedersen.Firmaet parallelimporterer receptpligtig medicin til det danske marked ved at indkøbe lægemidler i andre lande, hvor priserne er betydeligt lavere end i Danmark.

Ud over danske apoteker leverer firmaet også 500 forskellige slags medicin til sygehuse i Danmark, Tyskland og Sverige.

For lidt over et år siden fik selskabet suspenderet sin tilladelse af Lægemiddelstyrelsen efter bevidst at have omgået reglerne. I kølvandet har styrelsen samtidig varslet en politisag mod firmaet, der dog efter at have rettet op på tingene, fik sin tilladelse tilbage et par måneder senere.

Lægemiddelstyrelsen fratog senere igen Europharmas tilladelse, da firmaet ifølge styrelsen stadig ikke lever stadig ikke op til de regler, der sikrer den nødvendige kvalitet.

Europharma havde omkring 50 ansatte, men fyrede omkring halvdelen af de ansatte, efter de for anden gang fik frataget tilladelsen til at fremstille og sælge medicin.

Firmaet blev taget under konkursbehandling i Skifteretten i Esbjerg 21. februar.

Voldsom kritik I sidste uge sendte Jørgen Makholm et brev til Skifteretten i Esbjerg, hvor han meddelte, at han ønskede at fratræde som kurator. Det sker efter en voldsom kritik, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn ved Jørgen Makholms habilitet som kurator, fordi han blandt andet har siddet som bestyrelsesformand i Europharma. Men det er altså udelukkende varelageret, der er skyld i advokatens exit, lyder det fra Torben Hvingelby Pedersen. - Han (Jørgen Makholm, red.) har ment, at den pris og de vilkår, han kunne sælge varelageret for, var den bedst mulige i situationen. Det har Sydbank som kreditor og jeg selv som kautionist ikke været enige i, siger han. Hvilken pris mente Jørgen Makholm, at han kunne sælge varelageret for, og til hvem? - Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det bliver inden for væggene, indtil vi er færdige. Øvrige oplysninger må du få af Sydbanks advokat Jørgen Hauschildt, siger Torben Hvingelby Pedersen, der altså hænger på regningen, hvis det ikke lykkes at sikre kreditorerne sine penge gennem salg af varelageret.