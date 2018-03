Esbjerg-minister sviner Donald Trump

Den danske udviklingsminister, Ulla Tørnæs (V), der er valgt i Esbjerg-kredsen, kritiserer i meget direkte vendinger den amerikanske præsident, Donald Trump.

- Man tænker: Hvor er det, kæden hopper af? Det er til at blive harm og dybt desperat over, siger hun ifølge Berlingske, som har været med ministeren i Kenyas hovedstad Nairobi.

Her var hun i den somaliske bydel på et sundhedscenter for blandt andet at se på konsekvenserne af, at Donald Trump har stoppet udbetalingen af amerikanske bistandskroner til organisationer, der som en del af deres oplysningsarbejde om kvinders rettigheder, sundhed og seksualundervisning så meget som nævner ordet abort.

- Den amerikanske beslutning er ikke bare forkert ud fra mine holdninger om kvinders selvfølgelig ret til at bestemme over egen krop, siger Ulla Tørnæs ifølge Berlingske.

- Den går også imod alt det, jeg som liberal oplever, at amerikanerne står for: frihed, menneskerettigheder og økonomiske muligheder, siger hun.

Ifølge Center for Health and Gender Equity, en amerikansk organisation, der støtter piger og kvinder i udviklingslandene, vil Trumps politik frem til 2020 resultere i yderligere 6,5 millioner uønskede børnefødsler på grund af manglende midler til seksualoplysning.

JydskeVestkysten forsøger at få en uddybende kommentar fra Ulla Tørnæs.