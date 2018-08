Esbjerg-formand: Ingen fortjener den hetz Carl Holst har oplevet

Det kan blive en svækkelse for Esbjerg, at Carl Holst stopper i politik. Det mener formanden for Venstres kredsbestyrelse i Esbjerg By og Fanø. Han siger samtidig, at Carl Holst har været udsat for en ufortjent hetz.

Politik: Meget tydede på, at Carl Holst (V) og Ulla Tørnæs (V) skulle kæmpe om et enkelt Esbjerg-mandat til Venstre ved næste Folketingsvalg. Carl Holst var kandidat i kredsen Esbjerg Omegn, mens Tørnæs var opstillet i Esbjerg By og Fanø.

Formanden for sidstnævnte kreds kan se det positive i, at Ulla Tørnæs nu ikke skal kæmpe med Holst om pladsen, men han ærgrer sig samtidig over den tidligere ministers farvel til politik.

- Det vil komme til at mærkes. Om man kunne lide Carl eller ej, så var han en stærk politiker. I vores omegn har vi brug for stærke politikere, siger Jesper Juul Larsen, formand for Venstres kredsbestyrelse i Esbjerg By og Fanø.

Han fortæller, at han respekterer den beslutning, som Carl Holst har taget, og at han har stor forståelse for den.

- Den hetz der har været, synes jeg er utrolig synd for Carl. Selv det værste menneske har ikke fortjent en sådan hetz, siger Jesper Juul Larsen.

Han erkender også, at det er spillet regler i den position, som Carl Holst befandt sig i.

- Men på et tidspunkt er nok jo nok. Det må sætte nogle tanker i gang, når man har haft en hetz imod sig. Det kan ikke undgås. Det er nok det her, som det er endt med i Carls tilfælde, siger han.