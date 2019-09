Esbjerg-borgmester udnævnt til vicepræsident for verdens energibyer

Esbjerg Kommunes borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) kan nu kalde sig vicepræsident.

Den nye titel blev tilføjet visitkortet lørdag formiddag, da sammenslutningen af verdens energibyer - World Energy Cities Partnership (WECP) - på det årlige topmøde, som i år blev afviklet i forbindelse med olie- og gasmessen Offshore Europe i skotske Aberdeen, leverede 100 procent opbakning til den nye mand på posten.

Dermed er det Aberdeens borgmester, Barney Crockett og Esbjergs borgmester, der udgør den nye topledelse for WECP de kommende to år.

- Det er en stor anerkendelse af Esbjerg og Danmark. Jesper Frost Rasmussens rolle som Vice President vil bidrage til, at dansk know-how indenfor havvind vil blive udbredt til andre energibyer verden over. Det er vigtigt for Danmark og for at udbrede kendskabet til vores meget ambitiøse målsætninger på energi- og klimaområdet, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Esbjerg har været medlem af WECP siden 2013 og inden for de seneste år er interessen for havvind eksploderet blandt de andre energibyer. Energibyer som for eksempel Houston i den amerikanske stat Texas, Stavanger i Norge, Aberdeen i Skotland, Halifax i England, Perth i Australien og Dammam i Saudi Arabien er tæt knyttet til den eksisterende olie og gas industri, men interessen for grønne energiformer er stor.

- Jeg har holdt flere oplæg om transitionen fra olie og gas til havvind for WECP sammen med Business Esbjerg. Senest har vi været i tæt dialog med den sydkoreanske by Ulsan, som har ambitioner om at blive et nyt havvind hub i Asien. Derfor har jeg bedt WECP om, at Ulsan er med som observatører her i Aberdeen, og de bliver med stor sandsynlighed optaget som nyt medlem i 2020. Så der ligger et kæmpe potentiale i det fremtidige arbejde med WECP og de andre energibyer, og min nye rolle som Vice President vil give mig gode muligheder for at præge denne udvikling i endnu større grad, siger Jesper Frost Rasmussen.