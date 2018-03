Esben Lunde står fast: Vildsvinehegn er kun midlertidigt

Dansk Folkeparti kan godt glemme alt om at gøre vildsvinehegn til et permanent grænsehegn. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) står fast på, at hegnet kun er midlertidigt, og kun har til formål at bremse svinepest. DF står fast på ønske om at gøre hegnet permanent.

Grænsehegn: Det 70 kilometer lange hegn, der sættes op langs den tyske grænse, kommer under ingen omstændigheder til at stå på permanent basis. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fortæller i en mail til JydskeVestkysten, at han ikke har tænkt sig at lade sig påvirke af politikere fra Dansk Folkeparti, der drømmer om at hegnet kan indgå som led i en permanent grænsekontrol. - Vildsvinehegnet sender et signal om, at jeg ikke vil tage nogen risiko, når det kommer til at beskytte den danske svineeksport og -produktion. Det er og bliver et midlertidigt vildsvinehegn. Hverken mere eller mindre, uanset hvilke stemmer i debatten, der prøver på at twiste hegnets formål, lyder det fra ministeren.