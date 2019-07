Det er ikke kun julen, der varer længe og koster mange penge. Det gør sommeren i særdeleshed også, for is, kolde drikke, eksotiske ferier og solbeskinnede oplevelser kan hurtigt løbe op. Nogle gange skal der ikke så meget til for at hygge sig, så her får du fem bud på gratis oplevelser i det syd- og sønderjyske.