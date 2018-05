Erhvervstræf med fokus på samarbejde over grænsen

Mens der tales grænsehegn for at dæmme op mod vildsvin og sygdom sydfra, og grænsekontrollen igen, igen er blevet forlænget, forsøger Dansk Industri at revitalisere det grænseoverskridende samarbejde. Det sker med et erhvervstræf på konferencen "Vækst og udvikling på tværs af grænserne" på Folkehjem i Aabenraa torsdag 31. maj.

- Det har længe været et ønske for DI at holde konferencen, fordi der stadig er helt fundamentale ting som sprog, kultur, forskellige regler, som gør det besværligt for eksempelvis pendlere, og et forskelligt niveau inden for digital kommunikation, der skiller os, siger Gordon Trier Holm, regionalforeningskonsulent i DI.

- Vi er derfor glade for, at vi har fået en række gode oplægsholdere og borgmestrene i området til konferencen, som ikke kun er for DI-medlemmer, men for alle i erhvervslivet. - Vi har på forhånd inviteret repræsentanter fra vores søsterorganisation syd på, men alle er altså velkomne.

I indbydelsen til konferencen nævnes overskud af varme til tyskerne fra den ny Apple-datacentral ved Aabenraa, robotforskning på Fyn kombineret med industrien på Als, grænseløs mobilisering af dygtige medarbejdere, grænseoverskridende uddannelsespolitik samt samhandel og udveksling som muligheder inden for det både det regionale og det grænseløse samarbejde.

Chairman of the Board Jørgen Mads Clausen fra Danfoss A/S vil fortælle om sine visioner om udbygningen af Sønderborg Lufthavn og om en broforbindelse mellem Als og Fyn, og han vil også komme ind på samarbejdet mellem robotklyngen i Odense og industrien på Als. Et samarbejde, der har fået navnet Digital Valley.

Borgmestrene Thomas Andresen, Aabenraa (V), Erik Lauritzen, Sønderborg (S) og Hans Peter Geil, Haderslev (V) vil sammen med Flensborgs overborgmester Simone Lange (SPD) forsøge at finde svarene på tre spørgsmål: - Hvordan udnytter vi bedst hinandens forskellige styrker på tværs af kommune- og landegrænser? Hvordan laver vi fælles markedsføring? Og hvordan skaber vi alliancer mod nord, øst og syd?

Og så vil grænsebryderen Stephan Kleinschmidt som viceborgmester for Slesvigsk Parti i Sønderborg og ansættelse som topembedsmand i Flensborg fortælle om sine visioner for et tættere samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser. Peter Hansen, leder af Regionskontor & Infocenter, Region Sønderjylland-Schleswig, vil give sit bud på, hvordan der skabes en bedre udvikling gennem tættere kontakter mellem befolkningen, erhvervslivet og organisationerne på begge sider af grænsen.

Til sidst vil branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri, fortælle om mobilitet som afgørende for vækst og beskæftigelse på tværs af grænser.