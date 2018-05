Erhvervsråd kritiserer centralisering af rådgivning

Reaktion: Endnu et brev med skarp kritik af udspillet til det såkaldte erhvervsfremmesystem havner nu på bordet hos ministre og folketingsmedlemmer.

Baggrunden er, at Forenklingsudvalget, som er nedsat af regeringen, har foreslået, at én national bestyrelse og statslige embedsmænd skal bestemme, hvilke indsatser der skal til i hele landet for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet.

Det er således lagt op til en centralisering, som blandt andre Region Syddanmark og erhvervslivet i landsdelen har udtrykt kritik af i breve til erhvervs- og vækstministeren.

Nu melder 13 erhvervsorganisationer fra Syd- og Sønderjylland samt Fyn sig i koret af kritikere. De ser positive elementer i udspillet, men "desværre også forslag, som direkte vil skade erhvervslivets udviklingsmuligheder og det lokale samarbejde, hvis de gennemføres".

Underskriverne, som blandt andre er Esbjerg Erhvervsudvikling, Business Aabenraa og Sønderborg Vækstråd, harcelerer over, at den lokale erhvervsfremmeindsats ikke længere vil ske lokalt. Kritikken går på, at kommunernes lokalkendskab forsvinder til fordel for store erhvervshuse langt fra de virksomheder, de skal rådgive.