Erhvervsmand overtager efter selskab i konkurs: Direktør med konkursramt fortid hyret og fratrådt inden for kort tid

18. december indsatte ejeren af et nystiftet pallefirma, der har købt aktiverne i konkursramte Palletbiz i Varde, en direktør. Tre dage efter meddelte selv samme direktør, at han ville fratræde stillingen. Direktøren har tidligere været involveret i 12 forliste selskaber.

Ifølge CVR-registeret har Jonny Luz dos Santos Viedemann siden 1986 siddet på 14 direktørposter og en enkelt bestyrelsespost i 15 forskellige virksomheder. Heraf er otte virksomheder blevet tvangsopløst, tre er gået konkurs og én er under konkursbehandling. Senest sad Jonny Luz dos Santos Viedemann som administrerende direktør i en virksomhed hen over jul og nytår 2017/2018 - han bestred kun posten i 12 dage, og virksomheden blev et halvt år senere taget under konkursbehandling.

Tre dage som direktør

Tre dage efter, at Jonny Luz dos Santos Viedemann blev indsat som direktør i Partner Pack Træemballage Aps, lyder det fra Søren Hvidberg, at han ikke længere er direktør i selskabet.

- Det har hele tiden været planen, at han kun skulle være direktør midlertidigt, indtil vi fik det hele startet op. Vi har været under et enormt tidspres, så vi har været nødt til at finde en direktør, der kunne træde til med kort varsel. Vi har haft en god opstart, så nu er vi klar til en ny direktør. Jonny har gjort et godt stykke arbejde, siger Søren Hvidberg, der ikke ønsker at oplyse, om han på nuværende tidspunkt har et konkret navn i spil til direktørposten.

Melding fra Søren Hvidberg kommer dagen efter, at JydskeVestkysten første gang tog kontakt til ham for at spørge, hvorfor han havde indsat en mand med konkursramt fortid til at lede en virksomhed, der er opstået af en anden konkursramt virksomheds aske.