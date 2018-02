Erfaren skolemand skal rydde op på skandaleramte VUC Syd

En enig bestyrelse har udpeget den 47-årige Asbjørn Nielsen som ny direktør for den skandaleramte uddannelsesinstitution VUC Syd, som netop har modtaget en sønderlemmende kritik for blandt andet ødselhed med offentlige midler.

Haderslev: Med 10 år i ryggen som forstander på Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole bliver det en erfaren skolemand, der sætter sig i spidsen for VUC Syd fra 1. maj.

Asbjørn Nielsen er 47 år, og han har en master i ledelse af uddannelsesinstitutioner med fokus på statslig styring og er oprindelig håndværks- og læreruddannet med en tillægsuddannelse i vejledning. Det er dermed en direktør, der både kender det pædagogiske maskinrum og har sikker hånd på skoledrift, som nu sætter sig i stolen.Han skal dermed stå i spidsen for at genopbygge VUC Syd, der har været ramt af den ene skandalesag efter den anden siden sidste sommer. Den foreløbige kulmination kom i sidste uge, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udtalte en sønderlemmende kritik af uddannelsesinstitutionen med hovedsæde i Haderslev.

Blandt andet blev VUC pålagt at fyre sin revisor. Derudover kritiserede styrelsen i skarpe vendinger, at VUC i flere tilfælde langt fra havde udvist den sparsommelighed, som den burde. VUC er nu pålagt at tilbagebetale 1,2 millioner kroner. VUC skal senest den 19. februar komme med eventuelle bemærkninger til styrelsens afgørelse.

Bestyrelsesformand og borgmester i Haderslev Kommune H.P Geil (V), der er blevet kraftigt kritiseret for ikke at have levet op til sit ansvar som formand i de mange sager, understreger, at der nu venter en stor opgave i at genskabe tilliden til institutionen.

- Vi får med Asbjørn Nielsen en direktør, der både har et stærkt pædagogisk fundament og en solid ledelsesmæssig ballast. Asbjørn Nielsen har bevist, at han kan sikre en veldrevet skole og stille sig i spidsen for pædagogisk nytænkning og udvikling. Derfor har vi tillid til, at han er den helt rette til jobbet, siger H.P. Geil, der har erklæret sig overrasket over flere elementer i kritikken. Der er nu iværksat en handlingsplan.