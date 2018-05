Er du klar til det nye sort? Plantebaseret koldskål

Sommermad: Mange elsker koldskål om sommeren. Derfor har firmaet Naturli' Foods i samarbejde med Coop lavet en plantebaseret version af den klassiske ret, skriver Naturli' Foods i en pressemeddelelse.

- Sol og sommer er bare lig med koldskål. Koldskål er danskernes foretrukne sommerspise, så selvfølgelig skal den også kunne fås i en 100% plantebaseret version. Vi har brugt hele den kolde, lange vinter på at udvikle sommerens store hit i samarbejde med Coop, som også havde et stort ønske om at tilføje en plantebaseret koldskål til deres sortiment, siger Henrik Lund, direktør for Naturli' Foods, i pressemeddelelsen.

Plantebaseret mad er nemlig noget, folk gerne vil have, siger analysechefen for Coop, Lars Aarup, i pressemeddelelsen.

- Tendensen er klar. Forbrugerne er nysgerrige på fødevarer lavet på planter. Menukortet er blevet meget bredere, og mange har lyst til at prøve nye fødevarer. Mange - især yngre - går op i, hvad de spiser. Vi ved, at hensynet til egen sundhed, klima og dyrevelfærd er bevæggrunde for at spise mere plantebaseret. Nu kommer en så traditionsrig spise som koldskål lavet på planter. Det bliver spændende at følge modtagelsen.