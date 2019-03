Enorm forskel i huspriser: To sydjyske kommuner er blandt dem med størst ulighed

Boligsalg: Boligpriserne har de seneste år været på himmelfart. Især i yderområderne har huspriserne dog ikke fulgt med i samme grad, og det har medført en stor forskel i prisen på de dyreste og billigste huse indenfor kommunegrænserne.

Nye tal fra boligsiden.dk viser, at specielt i de arealmæssigt store kommuner er forskellene enorme. Lolland topper her listen med en forskel på hele 671 procent i gennemsnitssalgsprisen for de 20 procent dyreste huse og de 20 procent billigste. Aabenraa og Haderslev kommuner fra JydskeVestkystens dækningsområde har også sneget sig ind på top ti-listen.

Haderslev Kommune er nummer otte på listen, hvor gennemsnitsprisen for de 20 procent dyreste hussalg ligger på 2.528.962 kroner, mens gennemsnitsprisen for de 20 procent billigste hussalg er 470.513 kroner. Det giver en forskel på 437 procent.

- Når vi hører om boligmarkedet i landets billigste kommuner, hører vi ofte om billige og faldefærdige huse. De her tal kan bidrage til at nuancere det billede, for de viser, at det langt fra er alle huse, der er sådan, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.