Enhedslisten udnytter EU-valg og tyvstarter plakatopsætning

Henning Hyllested har ikke tænkt sig at pille sine valgplakater til EU-valget ned, selvom reglerne siger, at plakater fra EU-valget skal være nede tre dage før folketingsvalget. Foto: Mathies Dalsgaard

Henning Hyllested er både kandidat for Enhedslisten til EU- og folketingsvalget. Derfor har han sat sine valgplakater op til EU-valget, og der bliver de hængende indtil folketingsvalget, selvom reglerne siger, de skal være nede tre dage før folketingsvalget.

Valg: Kandidater, der er opstillede til både EU- og folketingsvalget, skal ifølge reglerne pille deres EU-plakater ned tre dage før folketingsvalget. Men alle kandidater har ikke tænkt sig at overholde de regler. Henning Hyllested, der er kandidat for Enhedslisten til både EU- og folketingsvalgene, har tænkt sig at lade sine valgplakater hænge helt indtil folketingsvalget er overstået. - Jeg har ikke tænkt mig at pille dem ned, hvorfor skulle jeg det? Jeg er opstillet til begge ting, så de indgår i begge valgkampe. Det er den samme plakat, som jeg ville have brugt, hvis der kun var et folketingsvalg, siger han. Ved at vælge at hænge sine plakater op til EU-valget, har han haft god tid til at finde de bedste steder, fordi EU-kandidaterne må sætte sine valgplakater op en uge før folketingskandidaterne.

Der er også andre partier, som står i den her situation. Det er kun fordi, at Lars Løkke (V) ikke har kunne tage sig sammen og udskrevet det valg, så det lå på den samme dag som EU-valget. Henning Hyllested, EU- og folketingskandidat for Enhedslisten.

Lars Løkkes skyld Men er det ikke en lidt for smart måde at omgås reglerne på ved at tyvstarte en uge før de andre partier? - Nej, der er også andre partier, som står i den her situation. Det er kun fordi, at Lars Løkke (V) ikke har kunne tage sig sammen og udskrevet det valg, så det lå på den samme dag som EU-valget, for så havde der ikke været noget problem. Lars Løkke har valgt at gøre det på den her måde, og det har givet os en lille fordel, siger han. Det er ikke kun hans personlige valgplakater, der er kommet op før tid. Det er partiplakaterne med partibogstavet på også. - Skal jeg være ærlig, har jeg ikke tænkt særligt meget over det. De plakater, vi har sat op flest steder, er Ø-plakaten med vores logo på. De bliver også hængende til folketingsvalget, lyder det fra partiets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds. Han slår fast, at han også skal ud og sætte plakater op nu på lørdag, hvor det først bliver lovligt at sætte op til folketingsvalget.

Vejdirektoratet kan ikke bevise noget Det er Vejdirektoratet, som holder opsyn med plakaterne og piller dem ned, hvis partierne ikke overholder reglerne, men de får svært ved at gøre noget ved Henning Hyllested og Enhedslistens plakater. - Han er mere snu end de fleste. Vi kan umuligt bevise, at det ikke er en plakat, der er hængt op til folketingsvalget, som hænger der efter europaparlamentsvalget, ligesom det bliver svært at bevise, at partiplakaterne ikke er sat op til folketingsvalget, siger Poul Tradsborg, der er teknisk konsulent ved vejdirektoratet.

Valgplakater flytter stemmer I bogen "Oprør fra udkanten - Folketingsvalget 2015", der er lavet af tre valgforskere, er en af konklusionerne, at valgplakater flytter stemmer. Ved valget i 2015 øgede valgplakater ifølge bogen den gennemsnitslige kandidats personlige stemmeandel med seks procentpoint. - Vi har lavet analyser over flere valg, og de beviser, at valgplakater gør en forskel. Det er noget, vi alle sammen får smidt i hovedet og møder, når vi er udenfor i en valgperiode. Det giver også vælgerne et billede af kandidaten, hvor man får en indikation af personens alder og generelt mere information, end hvis man kun ser et navn på en stemmeseddel, siger Karina Kosiara-Pedersen, der er en af forskerne bag bogen og lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.