Enhedslisten står uden for regionens budgetforlig

Som det eneste parti står Enhedslisten uden for budgetforliget i Region Syddanmark. For mange besparelser, lyder forklaringen.

Sag: Budgettet for 2019 i Region Syddanmark ender med at have opbakning fra 39 ud af 41 politikere. Det ligger fast, efter at Enhedslisten som eneste parti har valgt ikke at tilslutte sig budgetforliget, der blev indgået mandag aften.

- Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen danner grundlag for budgettet, og den aftale er desværre ikke god nok. Region Syddanmark skal igennem flere effektiviseringer og besparelser, siger regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum i en pressemeddelelse.

Hun påpeger, at der er mange nye og gode initiativer i forliget.

- Men de grundlæggende problemer omkring travlhed på vores sygehuse og de andre institutioner i regionen gøres der ikke noget ved, mener hun.

Hun fortæller, at budgetprocessen fremsatte en række ønsker om blandt andet mere lighed i sundhed, stop for udlicitering/privatisering og mere økologisk mad.

- Ingen af ønskerne blev imødekommet. Tværtimod er der lagt op til mere privatisering i aftalen, siger politikeren og tilføjer, at partiet derfor ikke mener, at aftalen overordnet set gavner hverken patienter eller personale eller bringer regionen i den rigtige retning politisk.