Energinet: Apple takkede blot for godt samarbejde

Uden nogen nærmere begrundelse fik Energinet tirsdag besked fra Apple om, at der ikke bliver behov for den højspændingsstation, som Energinet er ved at opføre nær Aabenraa. Apple trækker sig fra at bygge et stort datacenter og afholder alle udgifter til Energinets byggeri.

Exit: Farvel og tak for godt samarbejde.

Omtrent sådan lød beskeden fra Apple tirsdag over middag til Energinet, der netop er begyndt arbejdet med at udbygge en højspændingsstation i Kassø tæt ved Aabenraa for at tilslutte Apples kommende datacenter til elnettet.

Det fortæller projektleder Oddleif A. Nielsen fra Energinet. Ifølge ham kom meddelelsen om, at Apple trækker sig fra projektet "meget uventet". Derfor spurgte Energinet, der ejer og driver dansk energiinfrastruktur, også Apple, hvorvidt dets exit havde noget med det danske statslige selskabs ageren at gøre.

- Det fik vi klart at vide, at det ikke havde. De sagde, vi havde haft et rigtig godt samarbejde, og at de havde været meget tilfredse med os. Derfor kommer det som et stort chok, at de nu stopper samarbejdet, forklarer Oddleif A. Nielsen.

Har I slet ikke fået en nærmere begrundelse?

- Kun at der er tale om en forretningsbeslutning og ikke mere, siger projektlederen, der understreger, at Apple betaler alle omkostninger til opførelsen af højspændingsstationen, der nu alligevel ikke bliver til noget.

Oddleif A. Nielsen har ikke umiddelbart et overblik over, hvor store udgifter der indtil videre har været forbundet med projektet. Energinet har gjort byggepladsen klar og var ifølge projektlederen i den tidligere byggefase. Stationen skulle have været færdig i andet halvår 2021.

Hvad skal der nu ske for jeres vedkommende?

- Det hele er meget nyt, så nu skal vi til at se på, hvad det egentlig betyder for vores aftaler.