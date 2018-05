Energikæmper går sammen med regionerne: Ny organisation skal skabe nye løsninger i branchen

Danmarks største energivirksomheder går sammen med regionerne om at etablere en ny klyngeorganisation. Den skal skabe nye løsninger og hjælpe med at opnå uafhængighed af fossile brændstoffer.

- Vi ønsker at udvikle et stærkt nationalt samarbejde, der skal stille både små og store virksomheder i værdikæden inden for onshore og offshore vindenergi, olie- og gasudvinding, energilagring og integrationen af el i energisystemet, samt nærtstående brancher endnu stærkere end i dag. Klyngeorganisationen skal sikre, at samarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner sker ud fra det behov, virksomhederne har, siger Steen Brødbæk, der er administrerende direktør i Semco Maritime, i pressemeddelelsen.

Energi: Danmarks største energivirksomheder og regionerne har oprettet en klyngeorganisation for at skabe mere innovation inden for energi-området. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Skal skabe nye løsninger

Energi Innovation Cluster skal være med til at skabe fremtidens energi. Den skal hjælpe med at finde nye løsninger og sørge for, at Danmark opnår målsætningen om uafhængighed af fossile brændstoffer inden 2050.

- Den nye landsdækkende klyngeorganisation vil give danske energivirksomheder en helt ny mulighed for at skabe løsninger, der imødekommer fremtidens energibehov og Danmarks mål om fossil uafhængighed i 2050, står der i pressemeddelelsen.

Klyngeorganisationen er lavet i samarbejde med regionerne.

- De vestdanske regioner har meget stærke erhverv inden for energiteknologi med et stort og stigende globalt markedspotentiale, og det skal fastholdes og udvikles. Derfor er vi gået ind i arbejdet med at samle og udvikle én ny stærk landsdækkende organisation med industrien. Arbejdet er drevet af virksomhedernes behov, og vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med industrien. Med én stærk landsdækkende organisering får industrien nu et bedre og mere specialiseret tilbud, siger formanden for Region Syddanmark og Danske Regioner, Stephanie Lose, i pressemeddelelsen.