Energikæmpe fik plus langt over egne forventninger

SE meldte onsdag ud, at det kom ud af 2017 med et plus før skat på knap 400 millioner kroner. Arkivfoto: Poul F. Skøtt

Tele- og energiselskabet SE fik et plus før skat på knap 400 millioner sidste år. I et marked uden naturlig vækst er det ganske tilfredsstillende, mener direktør, som stadig er udfordret af tv-delen i Stofa.

Finans: Efter flere år med turbulens, røde tal og store engangsposter i regnskabet blev 2017 på flere måder et mere stabilt år for tele- og energiskabet SE (tidligere Syd Energi) med hovedsæde i Esbjerg. På bundlinjen stod et plus før skat på 373 millioner kroner, og det er ifølge SE 158 millioner bedre end forventet. Sidste års regnskab var kraftigt præget af salg af Dong-aktier for godt to milliarder kroner. Et resultat før skat på knap én milliard skulle derfor ses i lyset af dette salg. 2017 er renset for engangsposter og er ifølge topchef Niels Duedahl det første normale driftsår i flere år. Omsætningen er med 3,75 milliarder kroner på niveau med sidste år, men nøgletallene er på mange måder bedre end året før. Bruttofortjenesten er steget fra 1.675 millioner til 1.728 i år, mens Ebitda, som er driftsresultat før afskrivning og nedskrivninger, lander på 935 millioner mod 884 millioner i 2016. - Vi er i et marked uden organisk vækst, og vores omsætning er konstant presset. Alligevel øger vi indtjeningen på mange poster, siger Niels Duedahl, administrerende direktør i SE siden 2009. - Vi betaler alle investeringer kontant, og vi har for første gang overskud på fiberdelen. Cashflowet derfra er så stort, at vi selv kan betale for resten af udrulningen, som bliver et bærende element i koncernen.

Nøgletal SE's årsregnskab i millioner kroner. I parentes tallene fra 2016.



Netteomsætning: 3.742 (3.758)



Driftsresultat: 239 (-1.190)



Resultat før skat: 373 (942)



Årets resultat: 382 (900)

Smertensbarn Tv-udbyderen Stofa, som SE købte i 2012 for knap to milliarder kroner, er stadig en markant udfordring for SE. Forretningen er langt fra så indbringende som håbet. Stofa fik i 2016 et lille plus på syv millioner kroner, og SE valgte under stor kritik at nedskrive værdien på Stofa med hele 1,3 milliarder kroner. - Vi er ikke tilfredse med Stofas resultat, men det er trods alt en lille del i det store regnskab, mener Niels Duedahl.