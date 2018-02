Endnu en gratis bog er klar

Kære abonnent

Der er en række fordele forbundet med at være abonnent på JydskeVestkysten. Én af dem er, at du gratis hver måned elektronisk kan hente en bog i serien "100 danmarkshistorier". Vi er nu nået til sjette bind i serien, der er skrevet af historikeren Bo Lidegaard, tidligere chefredaktør på dagbladet Politiken. Han har skrevet en række bøger om nyere dansk historie, blandt andet en biografi om tidligere statsminister Jens Otto Krag.

Denne gang har han skrevet bogen "Danmark i krig", som fortæller om, hvordan Danmark er gået fra at være et af de vestlige lande, som var allermest tøvende med at gå i krig i fjerne egne, til at blive måske det land, hvor opbakningen til krigsdeltagelse i den skarpe ende er allerstørst. Bo Lidegaard beskriver, hvordan vi siden den første Golfkrig har ændret synet på Danmarks rolle i verden, og diskuterer, hvad vi har fået ud af krigsdeltagelsen. Da vi i 1991 sendte korvetten Olfert Fischer til Golfen, var det pa den betingelse, at den ikke skulle deltage i kampene. 20 år senere havde vi sendt tusindvis af danske soldater til Balkan, Afghanistan, Irak - og til Libyen, hvor vi blev et af de lande, der bombede mest.

"Danmark i krig" ligger ligesom de foregående fem bind klar til at blive læst inde på www.jvshop.dk

