En spasmager med indre dæmoner er blevet dræbt i Esbjerg

Den mand, der blev dræbt i Esbjerg for to uger siden, var et vellidt og hjertevarmt menneske med en enorm omgangskreds. Han havde dog sit at slås med og levede et langt liv som stiknarkoman. Familien ved endnu ikke, hvornår de kan begrave ham, men de kæmper for at få lov at opfylde hans sidste ønske: At blive genforenet med hans afdøde søn på Vadehavet mellem Esbjerg og Fanø.