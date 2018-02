En gang til: Syddanskerne skal mindes om at bruge vagtlægen rigtigt

Kampagnen kommer til at minde om den, regionen gennemførte i juni sidste år, og som havde samme formål; at oplyse patienter om at bruge lægevagten rigtigt. Tal fra regionen tyder nemlig på, at juni-kampagnen kun havde en kortvarig effekt, og at syddanskerne har brug for en genopfriskning af dens budskaber. Vagtlægerne i regionen modtog i alt 21.555 henvendelser i juli, mens tallet var steget til hele 28.815 i november.

Vagtlæge: Vagtlægerne i Region Syddanmark modtager alt for mange unødvendige opkald. Derfor vil Region Syddanmark gennemføre en kampagne til marts, idet mange borgere stadig henvender sig med forespørgsler til vagtlægen, der ikke er akutte, og som kan vente med at blive behandlet af deres egen læge dagen efter.

Ørevoks og fodvorter

Afdelingschef for Region Syddanmarks praksisafdeling, Frank Ingemann Jensen, mener, at der er flere gode grunde til at minde syddanskerne om, hvornår man ikke skal ringe til vagtlægen.

- De, der har et reelt behov for at komme i kontakt med lægevagten, skal ikke blokeres af dem, der ringer med unødvendige ting. Lægevagten er til for de akut opståede situationer, hvor man ikke kan vente med behandling, understreger han og tilføjer:

- Hvis man nu synes, man har meget ørevoks, eller har opdaget at man har fodvorter, så bør man altså ringe til sin egen læge.

Budskabet bakkes op af Region Syddanmarks vagtlægechef, Ole Holm Thomsen, der vurderer, at omkring 75 procent af alle henvendelser til vagtlægerne er decideret unødvendige.

- Det er eksempelvis et problem, at folk ringer ind og får fornyet en recept på medicin, de får fast. Man bør få fornyet sin recept i god tid og ikke vente til den sidste dag. Man venter jo heller ikke med at komme benzin på bilen, til den sidste dråbe er brugt, siger vagtlægechefen.

Kampagnen vil blive gennemført i uge 12 og vil byde på storcenter-arrangementer i blandt andet Esbjerg og Kolding med deltagelse af udvalgte regionsrådspolitikere, ligesom lægehuse rundt omkring i regionen vil uddele plastre og chokoladeæsker til patienterne med kampagnens budskab.