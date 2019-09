Historie er min store hobby, og det lever jeg ud på mange måder. Eksempelvis gennem Hertug Hans Festival, hvor jeg for nylig var med til at gøre reklame for Haderslev og Hertug Hans Festival ved Christian 2-arrangementet på Sønderborg Slot. Når man trækker i krinoline og strammer korsettet kommer man hurtigt tilbage i tiden, og så bliver det også meget let at forestille sig et møde med store historiske personligheder som Hansn Nansen. Foto: Timo Battefeld