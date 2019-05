En forestilling med mange højdepunkter

Efter to underholdende timer under teltdugen må man erkende, at cirkusdirektør Benny Berdino sammen med sine tætteste medarbejdere atter engang har sammensat en afvekslende forestilling fyldt med højdepunkter.

Grindsted: Når man umiddelbart kigger programmet for årets forestilling i Cirkus Arena igennem, kan det måske virke lidt fantasiløst med to håndstandsnumre, to trapez-numre, nogle artister, som tidligere har turneret i Danmark, en sprechstallmeister, der gjorde sin cirkus-debut for næsten en menneskealder siden, en klovn, der har været med Cirkus Arena næsten lige så længe - og så er elefanterne udskiftet med duer!

De brasilianske motorcykel-artister Diorios får det til at gibbe i folk, når de kører rundt sammen i dødshjulet. Ikke mindst, når dødshjulet begynder at åbne sig. Foto: Christian Warrer/Cirkus Arena

Usædvanlige numre

Lad mig begynde med elefanternes afløsere, duerne. De fremføres af letten Andrejs Fjodorovs, der i programmet kaldes duernes konge, og jeg er tilbøjelig til at mene, at det er med rette. Jeg kan ikke huske at have set et due-nummer så velkomponeret, og med duer, der i den grad glæder sig til at vise deres kunster, så de tydeligvis sidder på spring, når de ved, at nu er det snart min tur. Den samme arbejdsglæde lyser ud af den hund, som hjælper Andrejs Fjodovs. Et nummer, der ikke kan beskrives. Det skal opleves.

Det samme skal forestillingens afslutningsnummer, hvor to unge italienske søstre, Nicole og Michelle Kolev, viser girl-power med et flot håndstands-nummer, som vi normalt kun er vant til at se mænd udføre, måske med en kvinde som assistent. Det er faktisk de to søstres første engagement - men hvilken debut!

Deres nummer står i stærk kontrast til forestillingens andet håndstands-nummer, der udføres af russeren Oleg Izossimov. Han kunne med sine snart 54 år næsten være bedstefar til de to søstre, hvoraf den yngste er 19 år. Oleg Izossimov udfører en klassisk solo-håndstand, der imponerer med de kropsstillinger, som han indtager, mens han holder sig oppe stående på én hånd.