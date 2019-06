Ellen Trane Nørby vil forbedre vej og bane i landsdelen

Der er behov for investeringer i infrastruktur i Syd- og Sønderjylland, mener folketingskandidat Ellen Trane Nørby (V), der blandt andet arbejder for en bro mellem Als og Fyn. Også flere uddannelser til landsdelen ligger højt på hendes liste, hvis hun bliver genvalgt.

Politik: Der skal anlægges flere jernbanespor og ny asfalt rundt i det syd- og sønderjyske.

Det mener folketingsmedlem og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der stiller op til Folketinget i Sønderborg-kredsen.

Hun er blandt de lokale, som i mange år har talt for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Senest tog hun symbolsk et spadestik på Als-siden ved Fynshav i fredags sammen med Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen. Her understregede de, at Venstre meget gerne vil bruge omkring 20 millioner kroner til den forundersøgelse, som er næste skridt for en bro. En undersøgelse skal danne grundlag for en politisk diskussion om projektet og en eventuel beslutning om at lave en VVM-undersøgelse. Disse undersøgelser ligger forud for en endelig stillingtagen til projektet.

Ellen Trane Nørby mener, at der er behov for at binde Jylland og Fyn sammen og på den måde blandt andet øge arbejdsudbuddet og reducere trafikmængden over Vestfyn og ved Trekantområdet.

Ministeren henviser til, at Vejdirektoratet i marts offentliggjorde den første uvildige screening af projektet. Den slog fast, at gevinsterne er større end først antaget. Dermed er der et bedre grundlag at diskutere ud fra, mener Venstre-kvinden. - En god infrastruktur er en nødvendighed for vækst, siger hun og nævner blandt andet også udvidelsen af hovedvej A11 fra Korskroen til Varde, som regeringen og Dansk Folkeparti har sat 400 millioner kroner af til i sit trafikudspil tidligere på året.