Elev smidt ud af tysk skole: Nu fortyder skoleformand formulering i brev

Tønder: Formuleringen er ikke gennemtænkt.

Sådan lyder det nu fra Jesper Jessen, formand for den tyske skole i Tønder, Ludwig Andresen Schule, efter at skolen mandag meddelte Line Hansen, at hendes søn ikke længere kan gå på skolen, fordi hun har udtalt sig kritisk om skolen til JydskeVestkysten. Det gjorde hun, efter at en lærer fra Ludwig Andresen Schule blev dømt for vold mod flere elever ved retten i Sønderborg den 29. november.

- Når man er forælder på en fri grundskole, er det nødvendigt at udvise loyalitet over for skolen, ligesom det er nødvendigt at bidrage til et positivt samarbejde. Efter skolens opfattelse er dette ikke muligt, når du vedbliver med at kritisere skolen i medierne, lød det i et brev til Line Hansen underskrevet af formanden og skolens næstformand.

Men nu trækker Jesper Jessen i land.

- Vi må lægge os fladt ned og sige, at det ikke er blevet tænkt igennem, hvordan brevet skulle formuleres, siger han.