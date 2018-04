El-master i massiv modvind

Over 400 primært kritiske borgere var tirsdag aften samlet i Bredebrohallen for at høre om den planlagte højspændingsledning tværs gennem Tønder Kommune. Meldingen til politikerne og projektmagerne var klar: Kablerne skal i jorden

BREDEBRO: Fremmødet talte for sig selv. Først havde Bredebrohallen fået besked på at gøre klar til 100. Senere blev bestillingen forhøjet til 200 stole. Tirsdag formiddag blev den fordoblet til 400. Men end ikke de 400 opstillede stole slog til, da Energinet tirsdag aften stod bag det tredje af fire planlagte borger-informationsmøder om den planlagte 400 kilovolt luftledning tværs gennem Tønder Kommune (se faktaboks). Allerede ved indgangsdøren, hvor projektleder Christian Jensen hilste personligt på alle, stod det klart, hvad der ventede senere på aften. - Hvad skal vi med det skidt. Det skal ned i jorden, lød en af mange, indledende kommentarer. Og dermed var tonen for resten af aftenen lagt.

Projekterne Energinet har planer om at opføre to 400 kilovolt luftledninger fra henholdsvis Idomlund ved Holstebro til Endrup (95 km) og fra Endrup til den dansk-tyske grænse sydøst for Tønder (75 km) og videre til Niebüll 15 km syd for grænsen.Projekterne er uafhængige af hinanden og godkendt af Folketinget og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).



Luftledningerne er beregnet til at koste hhv. 1,8 og 1,3 milliarder kroner og dermed 3.1 milliarder kroner i alt.



En tilsvarende 420 kilovolt firedelt kabelløsning er anslået til at koste hhv. 4,9 og 3,8 milliarder kroner og dermed samlet 8,7 milliarder kroner.



Der er indkaldt til et nyt borgermøde om projektet onsdag aften i Ribe Fritidscenter.



Høringsfasen går frem til den 9. maj.

Naturhensyn En af de mange deltagere var Tønders borgmester Henrik Frandsen (V). Han står sammen med fem borgmesterkolleger langs den planlagte linjeføring bag en invitation til energiminister Lars Chr. Lilleholdt til, sammen med andre fremtrædende folketingspolitikere, at besøge lokalområdet. - Målet er at få en mere borgervenlig løsning, end den der tegner sig nu, siger Henrik Frandsen. Han satser sammen med borgmesterkollegerne på, at ministeren får hul i sin kalender inden den indledende høringsfase udløber den 9. maj. Det var yderst sparsomt med høflige klap efter eksperternes indlæg. Første gang der blev klappet igennem, var, da en lokal kvinde rejste sig og sagde, hvad mange tænkte: - Ledningerne ødelægger vores alle sammens natur og fugleliv. Derfor skal de i jorden. Beth Helle Lauridsen, Varde, der er bestyrelsesformand for foreningen "Højspænding i jorden" havde taget turen til Bredebro, dels for at motivere til at kæmpe med argumenter mod luftledninger, og dels for at hverve til foreningens underskriftsindsamling mod højspændingsmaster. - Det kan lade sig gøre at lægge ledningerne ned i jorden, sagde hun.