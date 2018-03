Ekspertvidne i terrorsag: Utænkeligt at stå for bøn uden at være underlagt Islamisk Stat

En 24-årig finsk mand er ved Retten i Esbjerg tiltalt for at tilslutte sig Islamisk Stat. Ekspertvidne forklarede, at det er usandsynligt, at man underviser i islam i IS-kontrolleret område uden IS' kendskab.

Den tiltalte forklarede, at det mandag var første gang, han så de fleste af disse billeder. Ifølge den tiltalte var billederne på hans telefon, fordi nogle venner tilføjede ham til deres gruppechat på app'en "WhatsApp", og det, der bliver delt i disse beskeder, bliver automatisk gemt i et galleri på telefonen.

Terrortiltale: Mandag fortsatte retssagen mod den terrortiltalte 24-årige finske mand, der i et halvt år boede og studerede i Esbjerg. Han står blandt andet tiltalt for at have ladet sig hverve og træne af Islamisk Stat. Retsmødet var det femte i rækken af i alt otte planlagte.

Den 24-årige tiltalte er født i Finland og flyttede til Manchester i England som 13-årig. I 2013 tog han til Syrien, hvor han tilbragte de næste 20 måneder. Der skulle han ifølge anklageren have tilsluttet sig Islamisk Stat. I sommeren 2016 flyttede han til Esbjerg for at studere på Aalborg Universitets afdeling i byen.Han er sigtet for at have tilbragt 20 måneder i Syrien, hvor han skulle have ladet sig hverve til Islamisk Stat og trænet til at begå terrorhandlinger. Manden blev anholdt 16. januar 2017 et sted i Østjylland tidligt om morgenen og har lige siden siddet varetægtfængslet i et arrest i Jylland. Anklageskriftet henviser til paragraffen, der er kendt som terrorparagraffen. Hvis han bliver dømt skyldig, kan han risikere en fængselsstraf på op til ti år. Derudover vil anklageren gå efter at få ham udvist af Danmark.

Får ikke medlemskort

Den tiltalte har opholdt sig i et syrisk område kontrolleret af IS, hvor han har undervist i Koranen. Et ekspertvidne med indgående kendskab til jihadisme og militant islamisme forklarede, at religion og forkyndelse var en så central opgave for IS, at der var kontrol over alle dem, der udøvede dette.

- Arbejder man som imam i et IS-kontrolleret område, er man Islamisk Stat. De tillader ikke, at der er nogen, der forkynder religion i deres område uden at være underlagt dem, forklarede ekspertvidnet.

Den tiltalte i sagen havde tidligere forklaret, at han i den tid, han opholdt sig i et område kontrolleret af Islamisk Stat, gik rundt til forskellige landsbyer og underviste i Koranen og islam. Samt at han fra tid til anden stod for bønnerne i de lokale moskeer. Han afviser at have tilsluttet sig IS.

Ekspertvidnet fortalte, at tilslutning til IS ikke går ud på at få et medlemskort. Det vurderes på en lidt anden måde:

- Man vurderer det ved at se på, om en person arbejder for Islamisk Stats projekt eller ej. Det er mere et tankesæt, og hvorvidt man overfører dette tankesæt til praksis og arbejder for IS på den ene eller anden måde.

Han mente også, det er utænkeligt, at man kunne stå for bønnen og undervise i Koranen uden at være underlagt Islamisk Stat:

- Jeg tror ikke, det kan gøres, uden man i et vist omfang har afgivet troskabsløfte til kaliffen (øverste leder i et kalifat red.).