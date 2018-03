Ekspert om skuffende regnskab: Lego er ikke i krise

Selvom Lego-direktør Niels B. Christiansens første regnskab blev en skuffende affære, behøver han ikke frygte for fremtiden. Også selvom jubelårene er et overstået kapitel, vurderer Niels Linde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018.

Der er ingen grund til panik, efter Legos lange årrække med vækst er bremset. Men jubelårene er ovre, lyder vurderingen fra Lego-ekspert og chefredaktør på Børsen, Niels Lunde.

Billund: Lego kan godt forberede sig på i fremtiden at levere flere årsregnskaber uden den store vækst. Sådan lyder vurderingen fra chefredaktør på Børsen, Niels Lunde, der i årevis har fulgt Lego og blandt andet står bag bogen "Miraklet i Lego". Det er nemlig slut med jubelårene i Lego, der trods skuffede miner kunne præsentere et overskud for 2017 på 7,8 milliarder kroner. - De seneste 10 års fest i Lego kommer ikke tilbage. Nu bliver det en mere almindelig industriel virksomhed. Det ser ud til, at de har nået et mætningspunkt i Europa og Nordamerika, der er deres største markeder. Så selvom de kan tjene penge og lave en god forretning, kan de ikke vokse lige så stærkt, som de har gjort de sidste ti år, siger han. Det er første gang siden 2004, at Lego må præsentere et regnskab, hvor vækstkurven ikke peger opad. Men alligevel er det for tidligt at tale om en krise, mener Lego-eksperten. - Det er et fornuftigt regnskab, der viser, at Lego har nogle problemer. Men Lego er ikke i krise. Det er selvfølgelig et skuffende regnskab i forhold til de seneste 10 år, men der er stadig et overskud, og tilbagegangen har været varslet siden september, siger Niels Lunde.

Det er alvorligt Ifølge Niels Lunde bunder legetøjsgigantens udfordringer først og fremmest i, at selskabet er blevet for stort. Som mange andre virksomheder, der vækster over en længere årrække, har Lego fået det, han kalder "volumesyge." Der er blevet for langt fra tanke til handling, og virksomheden har fået opbygget et for stort bureaukrati. - Det er selvfølgelig alvorligt. Men Lego har en plan. De skal have et mere effektivt maskinrum og gøre forretningen mere enkel. Det betyder nok færre ansatte og mere enkle forretningsgange, så der kan træffes hurtigere beslutninger, siger han.

Fordel for direktør Netop derfor er det ikke helt tilfældigt, at det blev den tidligere Danfoss-direktør Niels B. Christiansen, der overtog direktørsædet i Lego i august. - Det er lige præcis det, Niels B. Christiansen er god til. Lego er jo i virkeligheden masseindustriel produktion af små dippedutter. Det er det, han lavede i Danfoss, og det han laver nu, siger Niels Lunde, der ligefrem vurderer, at det kan være en stor fordel for Lego-direktøren, at vækstfesten ikke fortsætter. - Selvom det ser alvorligt ud, så er det gunstigt for ham at komme ind nu. Han kan træffe hårde beslutninger, og så er der ikke store forventninger, han skal leve op til. Det er nemmere for en topchef at starte på et grundlag, hvor forventningerne er lave, siger han.