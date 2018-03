Ekspert om grænsehegn: Danmark er allerede i den sorte bog

Det kommer ikke til at skabe de store overskrifter i Europa, når Danmark får et hegn ved den dansk-tyske grænse. Argumentet om at holde vildsvin ude af Danmark er helt legalt, og Danmarks ry i Europa er allerede ødelagt af smykkeloven, lyder det fra EU-ekspert.

Diskussionen om vildsvinehegnet er hurtigt kommet til at dreje sig om meget mere end fødevaresikkerhed. Dansk Folkeparti ønsker, at man skal udnytte hegnet til at bremse illegal indvandring, og Søren Dosenrode medgiver også, at sagen set i lyset af en flygtningestrøm og dansk grænsekontrol ikke kan undgå også at handle om flygtningedebatten.

- Vi får ikke de store reaktioner fra Europa. Det, der kan være, er, hvis vi på sigt vil gøre hegnet højere eller længere, siger professoren, der vurderer, at de kritiske røster ikke når længere end til tyskland, hvor flere politikere har kritiseret beslutningen om at opføre et hegn.

Grænsehegn: Der vil maksimalt blive trukket lidt på skuldrene i det øvrige Europa, når det gælder nyheden om, at Danmark vil bygge et grænsehegn ved den dansk-tyske grænse. Professor og EU-ekspert Søren Dosenrode fra Aalborg Universitet forventer ikke, at der vil komme nogen særlig reaktion på baggrund af beslutningen om at opføre et 70 kilometer langt hegn langs den dansk-tyske grænse.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse.Hegnet bliver 70 km langt og 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden. Hegnet skal forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark. Vildsvin fra udlandet kan bære den afrikanske svinepest med sig. Hvis svinepesten når de danske landmænds svinebesætninger kan det få alvorlige konsekvenser for dansk eksport. Der er aldrig blevet konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest i Danmark. Der har været udbrud i Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet og Rumænien. Vildsvinehegnet vil koste omkring 70 millioner kroner. Dansk Svineproducenter har meldt sig klar til at betale en del af regningen.

Kan forventes af Danmark

- Det passer så smukt ind i, at vi har politi og hjemmeværn stående ved grænsen. Nu sætter man så et hegn op, så det ikke er så let at komme over. Så det passer fint ind i et mønster, men vi ved ikke, hvad de har tænkt. Jeg kan have mine tanker, men vi ved som sagt ikke noget.

Er der ikke stor symbolværdi i, at vi nu får et hegn ved grænsen?

- Man må holde fast i, at det er for at holde syge vildsvin ude. Men Danmarks ry og rygte er jo ødelagt. Det skete, da vi fik smykkeloven. Så vi er skrevet i den sorte bog. Så når det her hegn kommer, vil man maksimalt trække på skuldrene og sige "ja, hvad andet kunne man forvente af dem?", siger Søren Dosenrode.