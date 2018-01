Ekspert om VUC-kritik: Alvorligt og usædvanligt

Professor Per Nikolaj Bukh kalder kritikken af VUC Syd for alvorlig. Han kan ikke erindre lignende sager med andre uddannelsesinstitutioner.

VUC: Det er en både alvorlig og usædvanlig kritik, VUC Syd møder fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Sådan lyder det fra professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, der ikke erindrer at have hørt om lige så alvorlig kritik i sager med uddannelsesinstitutioner.

- Der er ingen tvivl om, at det er en alvorlig kritik. Men det er også en usædvanlig sag. De enkelte elementer omkring eksempelvis overforbrug er ikke helt vildt usædvanlige. Men omfanget er usædvanligt, siger han.

På en skala fra ét til ti, hvor alvorlig er den samlede kritik så?

- Vi skal også huske at have proportionerne med. Der er ikke sket noget strafbart som sådan, og i forhold til institutionens størrelse er beløbene ikke så store. Det er ikke en otter, nier eller tier, men vi er over middel, siger han.