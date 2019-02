Ekspert: Jysk-fynsk trafikkaos vil fortsætte trods Als-Fyn bro

Et af de væsentligste argumenter for at opføre en bro mellem Als og Fyn er, at den vil aflaste E45, E20 og Lillebæltsbroerne. Men broen vil kun hjælpe kortsigtet, og man slipper ikke for at investere yderligere, vurderer ekspert.

Ifølge en ny rapport vil en bro skabe positive økonomiske effekter for samlet 19 milliarder kroner over en 50-årig periode i Region Syddanmark. Det dækker blandt andet over tidsgevinster og besparelser i kørselsomkostninger for virksomheder og borgere.

Således arbejder Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med en række lokale politikere og erhvervsfolk for at få etableret en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Avisen Danmark beskrev søndag, hvordan et af flere argumenter for at opføre en bro ellers er at aflaste E45 og E20.

Sag: En bro mellem Fyn og Als vil kun tage en beskeden del af presset på den stærkt trafikerede strækning ved Kolding, over Lillebælt og den vestfynske motorvej. En bro til knap 20 milliarder kroner er derfor en kortsigtet løsning, i forhold til at trafikken forventes at stige markant de næste mange år.

Kortsigtet aflastning

Per Homann Jespersen henviser til, at der har været flere forslag fremme om, hvordan man bedst muligt får aflastet Lillebæltsbroerne.

- En Als-Fyn bro vil løse noget på kort sigt, men der bliver hurtigt brug for andre løsninger. Broen er den løsning ud af flere, der vil løse færrest trafikale problemer. Den vil ikke flytte så meget trafik, at vi slipper for at diskutere yderligere aflastning af Lillebælt. Selvfølgelig hjælper det lidt, men det er ikke løsningen set fra et overordnet trafikalt synspunkt, vurderer Per Homann Jespersen.

En rapport, som Cowi lavede for sekretariatet bag Als-Fyn broen i begyndelsen af 2018, viser, at trafikken over Lillebælt i 2030 forventes at være 90.800 biler i døgnet. En bro mellem Als og Fyn med brugerbetaling vil reducere trafikken med 8.000 biler svarende til otte procent.

Motorvejen over Vestfyn fra Nørre Aaby til Middelfart vil i 2030 have 84.500 biler i døgnet. En bro vil reducere det antal med 6.500, svarende til syv procent, viser rapporten. På E45 mellem Kolding V og Kolding S vil en Als-Fyn bro med betaling føre til et fald på ti procent. Uden brugerbetaling vil tallet for strækningerne være lidt højere.

Der er dog tradition for, at større projekter i høj grad finansieres af brugerne. Hvis en bro over Det Sydfynske Øhav skal blive en realitet, er det således mest oplagt, at brugerne finansierer en så stor del som muligt.