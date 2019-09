Ekspert: Datingapps gør det sværere at finde kærligheden

Datingkulturen herhjemme har ændret sig gevaldigt i takt med, at diverse datingsider og -apps har vundet frem. De har gjort det nemmere at komme i kontakt med tusindvis af andre singler, men de har også gjort det sværere at finde den store kærlighed, mener datingekspert Mikael Hoffmann.

Datingkultur: Swipe, swipe, swipe, match! Bevægelsen, når tommelfingeren stryger fra venstre mod højre side af skærmen på en smartphone, er en, mange mennesker efterhånden kender til. Det er en bevægelse, som derfor også ofte bliver startskuddet til, at to mennesker mødes for at se hinanden an. I forrige årtusind eksisterede den ikke, og den har medført en ny måde for mange singler at lede efter kærligheden.

Men ifølge parterapeut og datingekspert Mikael Hoffmann er det ikke kun positivt, at det er blevet nemmere at finde og møde andre singler gennem apps og datingsider som Tinder og Dating.dk. Med dem syner udbuddet nemlig langt større end tidligere, og man kan lynhurtigt finde en ny og mere spændende flamme i tilfælde af, at en uenighed byder sig på tredje date - hvis man overhovedet når så langt.

- Når man dater på den måde, hvor man hurtigt kan se et dejligt smil og se, hvilke interesser den anden har og hurtigt kan mødes, så kommer man til at fokusere på de overfladiske her-og-nu-værdier. Det kan være udseende, politisk overbevisning og om man kan lide at have sex sammen. I stedet bør vi kigge mere på de grundlæggende værdier og på, hvad vi kan byde ind med i forholdet, siger han.

På grund af det meget høje tempo, der også gør det nemt at skifte ud og det store udbud, der gør det svært at vælge, mener han, at datingsider og -apps ikke er de rette kanaler, hvis målet er at finde sit livs udkårne.