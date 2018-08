Ekspert: Danmark står med forklaringsproblem om omstridt parkeringsregel

Danmark skal forklare sig over for EU, efter at have indført den såkaldte 25-timers regel, der dikterer, at lastbilchauffører ikke må parkere i over 25-timer på statsejede rastepladser. Ifølge transportministeren har man sit på det tørre, men forsker mener ikke, at sagen er så ligetil.

25-timers reglen trådte i kraft 1. juli. Den 19. juli sendte EU-Kommissionen en pressemeddelelse ud, hvori det stod klart, at reglen ifølge kommissionen er i uoverenstemmelse med EU's regler. Derfor sendte kommissionen en såkaldt åbningsskrivelse af sted til den danske transportminister. En åbningsskrivelse er et juridisk dokument, hvori kommissionen gør et medlemsland opmærksom på, at en af landets love er i strid med en EU-lovgivning.

- Kommissionen laver ikke en åbningsskrivelse uden grund. Det skal man ikke være blind for. Det er ikke bare for sjov. Det er, fordi en samlet kommission synes, det er problematisk, siger han.

TVIST: Den danske regering er midt i en tvist med EU. Tvisten omhandler 25-timers reglen, der begrænser lastbilchauffører til maksimalt at må holde 25 timer på de 90 statsejede rastepladser. Lastbilchauffører skal en gang om ugen holde et hvil på 45 timer, og det kan de ikke komme til, hvis de skal flytte bilen efter 25 timer. EU-kommissionen mener, at reglen er i strid med EU-lovgivning. Transportministeren mener ikke, der er noget at komme efter.

25-timers reglen trådte i kraft den 1. juli. Reglen begrænser lastbilchauffører til maksimalt at må holde 25 timer på rastepladser. Holder de på rastepladserne i længere tid, får de en bøde.Lastbilchauffører skal en gang om ugen holde et hvil på 45 timer. Det hvil må ikke være i lastbilen, og på den måde kolliderer de to regler med hinanden. Regeringen og Dansk Folkeparti står bag 25-timers reglen.

Danmark skal ikke stille p-pladser til rådighed

Åbningsskrivelsen er fortrolig, så det har ikke været muligt at se præcist, hvorfor EU-kommissionen mener, reglen er ulovlig. I pressemeddelelsen skriver kommissionen dog, at 25-timers reglen diskriminerer mod nationalitet, at den besværliggør det for lastbilchauffører at overholde deres køre-hviletider, og at den forhindrer vognmænds frihed til at give transportydelser.

Regeringen fik to måneder til at forklare, hvorfor reglen ikke er i strid med EU's lovgivning. Forklaringen er man i gang med at udarbejde.

I en mail til JydskeVestkysten skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA), at han ikke mener, at 25-timers reglen er i strid med EU-lovgivning.

- Åbningsskrivelsen kommer ikke som en overraskelse for mig (...) I ministeriet skal vi selvfølgelig gennemgå Kommissionens skrivelse grundigt, men det er min klare forventning, at svaret på åbningsskrivelsen vil følge samme linje som mit tidligere svar til kommissæren - altså, at vi står fast på, at Danmark ikke har en forpligtelse til at stille tidsubegrænset parkering til rådighed for lastbiler på de statslige rastepladser", skriver han.

I et svar, som Ole Birk Olesen tidligere har sendt til kommissæren for transport, Violeta Bulca, skriver han blandt andet, at der i forvejen er hvilesteder langs motorvejen, hvor man kun må holde i en begrænset periode, og at der derfor ikke er indført en ny lov. Han skriver også, at medlemslande ikke skal sørge for faciliteter, så chauffører kan overholde deres køre-hviletider.

Derudover må lastbilchauffører i forvejen ikke hvile de 45 timer, som de skal i løbet af en uge, på rastepladserne. De må nemlig ikke overnatte i lastbilen, og der er ikke faciliteter til overnatning på rastepladserne.